МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в РФ, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Вучич: новые санкции Евросоюза запрещают импорт нефти в Сербию

"Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", — говорится в сообщении.

Информации о действительных контрактах в РФ не приводится.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).