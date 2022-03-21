БЕРЛИН, 21 мар — ПРАЙМ. Правительство ФРГ по-прежнему убеждено, что ФРГ не может отказаться от российской нефти, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. Новак назвал условия роста цен на нефть до $500 за баррель

Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько реалистично введение такого эмбарго и какие меры в этой связи готова предпринять Россия, заявил, что эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.

"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет", — заявил Хебештрайт на брифинге в понедельник, отвечая на вопрос, исключает ли Берлин по-прежнему эмбарго на нефть из РФ, несмотря на сообщения о подготовке такого решения в ЕС.

Хебештрайт также отметил, что все связанные с событиями на Украине и реакция ЕС на действия РФ будут обсуждаться на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе, и кабмин ФРГ не будет "предвосхищать" итог этих обсуждений.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.