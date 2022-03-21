МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в мире подскочат до 300 долларов за баррель при отказе Запада от российской нефти, а некоторые видят возможность роста и до 500 долларов, отметил вице-премьер России Александр Новак. В Германии подтвердили невозможность отказа от российской нефти

"Если отказ (от российской нефти — ред.) будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он журналистам.