МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в мире подскочат до 300 долларов за баррель при отказе Запада от российской нефти, а некоторые видят возможность роста и до 500 долларов, отметил вице-премьер России Александр Новак.
"Если отказ (от российской нефти — ред.) будет, то цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500", — сказал он журналистам.
https://1prime.ru/oil/20220321/836447373.html
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