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Цены на нефть растут на опасениях дефицита сырья на рынке
Нефть
Новости
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Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 22.03.2022
нефть, энергетика, новости, рынки, товарно-сырьевые рынки, нефть, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2,5% на фоне обсуждения в ЕС санкций против российской нефтяной отрасли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,85% — до 118,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,6%, до 112,81 доллара.
Росту цен способствуют сообщения, что страны Евросоюза обсуждают эмбарго на импорт российской нефти в связи с ситуацией вокруг Украины. Инвесторы опасаются дефицита сырья на рынке.
"Похоже, что торговцы энергоносителями все больше уверены в том, что дефицит предложения не за горами", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Мойя.