МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза пока не согласовали дальнейшие санкции в отношении энергетического сектора России и, в частности, нефтяной отрасли, но такие санкции не исключены. Об этом сообщила перед началом заседания в Брюсселе Совета по общим делам ЕС финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. Американские СМИ оценили антироссийские санкции Запада "на троечку"

Она рассказала, что Финляндия не сильно зависит от российского нефтяного рынка, есть и другие источники на мировом рынке. "Вместе с тем, мы не договорились по санкциям (против России – ред.) в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике", — сообщила министр. Она также выразила мнение, что "рассмотрение таких санкций также важно для членов Евросоюза", — добавила Туппурайнен.

Напомним, что накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры рассматривали вопрос о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли, но пока никаких решений не приняли. Он также выразил уверенность, что на текущей неделе новый пакет антироссийских санкций ЕС ждать не стоит.