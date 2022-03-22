МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Страны Евросоюза пока не согласовали дальнейшие санкции в отношении энергетического сектора России и, в частности, нефтяной отрасли, но такие санкции не исключены. Об этом сообщила перед началом заседания в Брюсселе Совета по общим делам ЕС финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен.
Она рассказала, что Финляндия не сильно зависит от российского нефтяного рынка, есть и другие источники на мировом рынке. "Вместе с тем, мы не договорились по санкциям (против России – ред.) в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике", — сообщила министр. Она также выразила мнение, что "рассмотрение таких санкций также важно для членов Евросоюза", — добавила Туппурайнен.
Напомним, что накануне по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры рассматривали вопрос о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли, но пока никаких решений не приняли. Он также выразил уверенность, что на текущей неделе новый пакет антироссийских санкций ЕС ждать не стоит.
https://1prime.ru/oil/20220322/836457839.html
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