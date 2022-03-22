МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Сокращение отгрузок нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума усугубит существующий дефицит на рынке, а мировые цены на сырье могут подскочить до рекордных 150 долларов за баррель, рассказал журналистам эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Подложили свинью": кого добьет нефть по 500 долларов за баррель

КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ-3) из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нем ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Черном море. По результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти в ближайшее время может втрое снизиться от заявок грузоотправителей.

"На мировом рынке и без того существует дефицит, и тут довольно крупный игрок сокращает отгрузку. Это усугубит дефицит на мировом рынке и по всей видимости толкнет стоимость нефти вверх. Если это событие (поломка оборудования на КТК — ред.) совпадёт с разными другими событиями,… то создастся идеальный шторм и цены могут взлететь и обратно к 140-150 долларам за баррель", — считает аналитик.

Исторический максимум стоимости нефти Brent составлял 147,5 доллара, а WTI — 147,27 доллара за баррель, они были достигнуты 11 июля 2008 года.

Как напомнил Юшков, по системе КТК поставляется порядка 60 миллионов тонн нефти в год, большая часть поставок приходится на Казахстан. Он полагает, что страна может направить свои объемы транзитом через Россию в балтийские порты "Транснефти" либо по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.