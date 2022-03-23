МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Переход нефтегазовой компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия) на расчеты за сырье в юанях вместо американских долларов в торговле с Китаем станет "настоящим взрывом" для рынка нефти. Это окажет серьезные последствия для современной финансовой системы, считает декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй. Об этом он написал в своей статье в издании Huánqiú Shíbào. Америка недоглядела: за нефть теперь будут платить по-другому

По мнению экономиста, после публикаций в средствах массовой информации сообщений о том, что Саудовская Аравия (СА) рассматривает возможность использования юаня для расчетов по нефтяным сделкам с Китаем, а также после новостей о переговорах России и Индии о создании торгового платежного механизма "рупия-рубль", общественное мнение Запада в целом заговорило об ослаблении гегемонии доллара на мировом сырьевом рынке.

Юйгуй отмечает, что возможный переход с доллара на юань при торговле с Китаем компанией Saudi Aramco, выручка которой оценивается более чем в 350 миллиардов долларов, повлияет на весь мировой рынок торговли энергетическим сырьем.

"Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты", — добавил он.

Специалист указывает на то, что, по данным некоторых исследований, цикл валюты страны, выступающей в качестве доминирующей международной валюты, обычно составляет около 100 лет. "Если эта точка зрения верна, то с момента создания Бреттон-Вудской системы в 1944 году для гегемонистского дивидендного цикла доллара до его падения осталось совсем немного", — объяснил он.

Юйгуй напомнил: "нефтедолларовая" система берет свое начало в 1973 году. Тогда Вашингтон успешно встроил доллар в "центральную нервную систему" мировой экономики. США получили роль "доминирующей силы".

"Однако любая гегемонистская денежная система однажды обязательно рухнет. Как говорится, "валюта обречена на гибель по своей собственной вине", и это означает что если чрезмерно раздувать силу самой валюты, то это в итоге приведет к неминуемой смене глобальной валютной системы и циклу перебалансировки", — добавляет специалист.