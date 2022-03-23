МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром заметно растут после выхода данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,24%, до 116,9 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до 110,69 доллара.
Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 марта снизились на 4,28 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось увеличение — на 0,025 миллиона.
Кроме того, инвесторы продолжают оценивать возможные риски временного дефицита нефти на рынке в связи с недавним обсуждением между странами Евросоюза ввода эмбарго на российское "черное золото".
https://1prime.ru/oil/20220323/836465989.html
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