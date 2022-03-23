Правительство не планирует отменять налоговый маневр в "нефтянке"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ МЕНЯТЬ ИЛИ ОТМЕНЯТЬ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В НЕФТЯНКЕ, НО ОБСУДИТ ВОПРОС В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА — НОВАК
https://1prime.ru/oil/20220323/836468809.html
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Новак ожидает роста цен на бензин в пределах инфляции
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Новак назвал абсурдом запрет на запуск "Северного потока-2"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ МЕНЯТЬ ИЛИ ОТМЕНЯТЬ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В НЕФТЯНКЕ, НО ОБСУДИТ ВОПРОС В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА — НОВАК
https://1prime.ru/oil/20220323/836468809.html
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