2022-03-23T13:04:20+03:00

2022-03-23T13:04:20+03:00

2022-03-23T13:04:20+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20220323/836468809.html

Правительство не планирует отменять налоговый маневр в "нефтянке"

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ МЕНЯТЬ ИЛИ ОТМЕНЯТЬ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В НЕФТЯНКЕ, НО ОБСУДИТ ВОПРОС В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА — НОВАК ПРАЙМ, 23.03.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60