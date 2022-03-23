МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Повреждение причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может серьезно отразиться на мировых рынках нефти, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

"По оценке специалистов, это (восстановление причалов — ред.) займет некоторое время, как докладывали коллеги — примерно полтора-два месяца. В этот период этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, что может серьезно сказаться на рынках нефти", — сказал он в ходе правительственного часа в Госдуме.

КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ-3), чтобы провести на нем ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Черном море. По результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.

Новак также добавил, что правительство будет внимательно следить за тем, чтобы КТК обеспечил отсутствие каких-либо разливов в этой акватории, а также техническое восстановление работы причалов.