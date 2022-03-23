МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Российские нефтекомпании в текущих условиях могут быть вынуждены скорректировать инвестпрограммы, но важно пока не торопиться, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

"Безусловно, наши компании будут корректировать свои инвестиционные программы. Это будет во многом зависеть от решений в рамках текущей ситуации….Но важно на сегодняшний момент не принимать скоропалительных решений, важно оценить текущую ситуацию грамотно, профессионально. Я не исключаю корректировок инвестпрограмм, но в целом те инвестиционные ресурсы, которые сегодня формируются за счет реализации продукции и на внутренний рынок, и на внешние рынки, они позволяют говорить о том, что общий объем не должен уменьшиться", — сказал он журналистам.

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