МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Поставщики оборудования, необходимого для ремонта и обслуживания терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), уведомили компанию, что прекращают сотрудничество и поставки, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань. Новак не исключил прекращения поставок по трубопроводу КТК

Накануне Горбань сообщил, что многие поставщики иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала КТК, уже отказываются работать с консорциумом, в связи с чем КТК может столкнуться с перебоями поставок этих деталей.

"На сегодняшний день мы столкнулись с недобросовестным поведением наших партнеров… Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall-Thomson – это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать и поставки произведены не будут", — сказал журналистам Горбань.

По его словам, консорциуму уже отказано в поставке плавучих шлангов, на которых произошла в понедельник поломка, и в поставке гидрокомпенсаторов, являющихся критически важной деталью для выносного причального устройства. При этом Горбань подчеркнул, что у КТК пока есть небольшой запас этих комплектующих.

Ранее Горбань сообщал, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом, по его словам, резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга. Кроме того, ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что прием нефти по трубопроводной системе КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться.