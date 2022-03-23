Поставщики оборудования известили КТК о прекращении сотрудничества
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Поставщики оборудования, необходимого для ремонта и обслуживания терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), уведомили компанию, что прекращают сотрудничество и поставки, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань.
Накануне Горбань сообщил, что многие поставщики иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала КТК, уже отказываются работать с консорциумом, в связи с чем КТК может столкнуться с перебоями поставок этих деталей.
"На сегодняшний день мы столкнулись с недобросовестным поведением наших партнеров… Даже те авансовые платежи, которые были проведены в декабре, на сегодняшний день Imodco, Blue Water, Gall-Thomson – это те иностранные поставщики, которые поставляют и поставляли до этого, официально нас известили о том, что отказываются с нами дальше сотрудничать и поставки произведены не будут", — сказал журналистам Горбань.
По его словам, консорциуму уже отказано в поставке плавучих шлангов, на которых произошла в понедельник поломка, и в поставке гидрокомпенсаторов, являющихся критически важной деталью для выносного причального устройства. При этом Горбань подчеркнул, что у КТК пока есть небольшой запас этих комплектующих.
Ранее Горбань сообщал, что танкерные отгрузки нефти на терминале КТК полностью остановлены в связи с ремонтом двух из трех выносных причалов, прокачка по трубопроводу пока продолжается, но на сниженных режимах. При этом, по его словам, резервуарный парк консорциума почти заполнен: места хватит до вечера четверга. Кроме того, ранее в среду вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что прием нефти по трубопроводной системе КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться.
https://1prime.ru/oil/20220323/836471759.html