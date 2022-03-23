МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Говорить о необходимости корректировки квоты России в ОПЕК+ из-за санкций рано, поскольку поставки нефти пока идут на рынок в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

"Сейчас рано об этом говорить, поскольку у нас еще обеспечиваются все поставки", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обсуждать с ОПЕК+ необходимость изменения квоты для страны из-за влияния на ее добычу санкций Запада.

Он также добавил, что в настоящий момент увеличение производства ОПЕК+ идет согласно установленному ранее графику — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом Новак отметил, что у него нет информации о том, хотят ли другие участники нефтяной сделки перейти к более интенсивному ослаблению ограничений производства на фоне слишком высоких цен на нефть.

Данных о падении в марте производства нефтепродуктов в России из-за внешних ограничений пока нет, объемы на текущий месяц законтрактованы и поставляются на все рынки, отметил вице-премьер.