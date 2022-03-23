МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Импорт нефти в США из России за неделю, завершившуюся 18 марта, вырос по сравнению с предыдущей неделей в 1,8 раза — до 70 тысяч баррелей в сутки, следует из данных американского минэнерго. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Больше всех нефти за прошлую неделю в США поставила Канада — 3,806 миллиона баррелей в сутки против 3,4 миллиона баррелей неделей ранее. Второе место заняла Мексика (экспорт в США — 641 тысяча баррелей в сутки), затем идет Саудовская Аравия, поставившая 534 тысячи баррелей нефти в сутки.