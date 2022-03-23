МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 5% после того, как минэнерго США сообщило о неожиданном снижении запасов в стране за неделю, свидетельствуют данные торгов. США за неделю нарастили импорт нефти из России почти в двое

По состоянию на 17.53 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,53%, до 121,87 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 5,35%, до 115,12 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 4,3% и 4% соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 18 марта неожиданно снизились — на 2,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали рост на 0,1 миллиона баррелей.

Запасы нефтепродуктов упали сильнее ожиданий, следует из данных минэнерго. Так, запасы бензина в США за неделю упали на 2,9 миллиона баррелей, эксперты ожидали снижения только на 2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,1 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 1,4 миллиона баррелей.