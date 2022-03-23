МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости марки привязан к ценовым котировкам международных агентств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме. Матвиенко: оплата газа за рубли укрепит финансовую систему России

"Вопрос создания (собственной котировки — ред.) сорта Urals рассматривался неоднократно. На сегодняшний день, как известно, всего три такого рода бенчмарка — Brent, WTI и сорт Dubai. И около 500 в целом марок нефти", — рассказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах создания национальной системы ценообразования для Urals. Некоторые эксперты объясняют беспрецедентные скидки на российскую нефть отсутствием такой системы.

"Urals сегодня является маркой, которая достаточно обширно представлена на мировых рынках. Тем не менее, она привязана, действительно, к ценовым котировкам различных рейтинговых агентств. В настоящее время мы занимаемся с министерством энергетики, с нефтяными компаниями, чтобы обеспечить реализацию этого проекта через создание механизма биржевых торгов. Эта работа уже ведется, она будет продолжена", — добавил Новак.

Как сообщило 18 марта международное ценовое агентство Argus, скидки на нефть Urals по отношению к эталонному сорту Brent в Северо-Западной Европе выросли за прошедшую неделю на 1,75 доллара, до 30,2 доллара за баррель, а в Средиземноморье — на 3,29 доллара, до 27,9 доллара за баррель, из-за санкционного падения спроса на российскую нефть.