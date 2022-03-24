МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на нефть в среду резко выросли, закрывшись на максимуме за чуть более двух недель. Участники рынка по-прежнему обеспокоены относительно возможной нехватки предложения. Кроме того, Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти в стране на отчетной неделе.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 5,66 доллара, или на 5,2%, до 114,93 доллара за баррель.

Майские контракты на Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 6,12 доллара, или на 5,3%, до 121,60 доллара за баррель. Согласно рыночным данным Dow Jones, для обоих сортов нефти это самая высокая цена закрытия для контрактов с ближайшими сроками поставки с 8 марта.

Апрельские фьючерсы на бензин подорожали на 3,2% до 3,439 доллара за галлон, а апрельские контракты на печное топливо – на 6,5% до 4,115 доллара за галлон, что также соответствует максимумам закрытия с 8 марта.

Апрельские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 0,9% до 5,232 доллара за млн БТЕ – максимума закрытия со 2 февраля.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В среду росту цен вновь способствовали опасения по поводу предложения, вызванные продолжением российской военной операции на Украине. За истекший период текущей недели нефть WTI выросла в цене более чем на 11%, а нефть Brent – почти на 13%.

"На этой неделе произойдет много важных событий, которые могут повлиять на рынок нефти. В ближайшие дни пройдут встречи лидеров ЕС и НАТО", — отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. По итогам заседаний "может быть принят новый пакет санкций против России, и СМИ в основном говорят о вероятности ввода мер, направленных против энергетического сектора РФ", добавил он.

США и Великобритания уже ввели запрет на импорт российской нефти. Многие страны ЕС поддерживают подобные меры, однако "несколько ключевых стран (в частности, Германия и Венгрия) выступают против", подчеркнул Иннес. Для принятия запрета на поставки нефти из РФ необходимо согласие всех членов ЕС.

Между тем эти страны могут изменить свою позицию, если эскалация конфликта на Украине продолжится, считает Карстен Фритш, аналитик Commerzbank.

По словам Фритша, России по-прежнему сложно продавать нефть. Дисконт, с которым нефть сорта Urals торгуется к нефти Brent, достиг 27 долларов за баррель.

"Мы полагаем, что цены на нефть продолжат расти, — говорит Тарик Захир из Tyche Capital Advisors. — Стоит выкупать любые просадки".

Российско-украинский конфликт и приближение сезона активных автомобильных поездок – это бычьи факторы, добавил он. "Единственное, что может остановить повышательный момент – разрушение спроса… или прекращение военной операции России", — полагает эксперт.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о сокращении запасов нефти в стране на 2,5 млн баррелей на неделе 12-18 марта.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, полагали, что объем запасов на отчетной неделе не изменился. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о падении запасов на 4,3 млн баррелей.

Между тем EIA сообщило о сокращении запасов бензина на 2,9 млн баррелей и снижении запасов дистиллятов на 2,1 млн баррелей. Опрошенные аналитики ожидали снижения запасов бензина и дистиллятов на 1,7 млн баррелей и 1,4 млн баррелей соответственно.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в терминале Кушинга, штат Оклахома, на отчетной неделе выросли на 1,2 млн баррелей. Стратегические нефтяные резервы США сократились на 4,2 млн баррелей, сообщили в EIA.

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