МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Индийская частная нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy приобрела около 1,8 миллиона баррелей российской нефти марки Urals у трейдера Trafigura, сообщает издание Economic Times со ссылкой на источники.

По информации издания, сделка предполагает использование танкера "Московский проспект" под флагом Либерии, которым управляет подразделение российской государственной судоходной компании "Совкомфлот". СМИ назвали расходы Британии на временное управление "дочкой" Газпрома

Судно Freud под флагом Маршалловых островов, управляемое TMS Tanker Ltd и перевозящее около 1,14 миллиона баррелей нефти марки Urals, достигнет морского нефтяного терминала в Вадинаре 30 марта, ожидается, что "Московский проспект", загруженный 725 380 баррелями, прибудет 17 апреля. Об этом пишет Economic Times со ссылкой на данные Refinitiv, поставщика данных по финансовым рынкам.

Напомним, что США и страны ЕС в прошлом месяце внесли "Совкомфлот" в санкционный список. Как сообщили в самой компании, "объявленные США в отношении ПАО "Совкомфлот" санкции носят ограниченный характер, компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами и обеспечивать безопасную перевозку грузов".

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая на прошлой неделе в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.