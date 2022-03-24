МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Уже в текущем 2022 году цены на нефть могут превысить отметку в 200 долларов за баррель, об этом говорят некоторые из самых уважаемых мировых нефтетрейдеров. В Австрии считают невозможным немедленный отказ от российского газа

Как пишет Financial Times, причина такого роста цен на сырье — растущие международные санкции против России и отсутствие альтернативных источников поставок.

По мнению Пьера Андурана, одного из самых известных менеджеров хедж-фондов сектора, экономике не удастся вернуться к нормальному бизнесу через несколько месяцев. Об этом он заявил на глобальном саммите FT Commodities в Лозанне.

"Я думаю, что мы навсегда теряем российские поставки на европейской стороне", — рассуждает он и прогнозирует цены на сырую нефть в этом году на отметке 250 долларов за баррель. Это вдвое превышает текущие котировки.

Дуг Кинг, глава Торгового товарного фонда RCMA, предсказал, что цены на нефть в этом году вырастут до 200-250 долларов за баррель. "Это не преходяще. Это будет шок от предложения сырой нефти", — отметил спикер.