МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем вновь растут, после некоторой утренней коррекции, на сохранении опасений по поводу дефицита на рынке, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры предупредили о скачке нефтяных цен выше $200 за баррель

По состоянию на 13.47 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 0,3%, до 121,95 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 0,04%, до 114,98 доллара.

В четверг днем стоимость нефти увеличивается в свете продолжающихся волнений о возникновении дефицита. Инвесторы оценивают данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Так, накануне минэнерго сообщило, что коммерческие запасы за неделю по 18 марта неожиданно снизились — на 2,5 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали роста на 0,1 миллиона баррелей.

Кроме того, на рынках остаются опасения по поводу обсуждения странами Евросоюза ввода эмбарго на российскую нефть. Также влияние на рынок оказывают новости о повреждении причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что создает перебои с поставками из Черного моря.