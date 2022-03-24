МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. ОПЕК предупредила Евросоюз об ущербе, который будет нанесен потребителям в случае введения запрета на импорт российской нефти в Европу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в организации. Новак предупредил о последствиях санкций на российскую нефть

"Представители ОПЕК считают, что возможный запрет Европейским союзом поставок нефти из России из-за ввода войск на Украину нанесет ущерб потребителям, и группа передала свои опасения в Брюссель", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.

Отмечается, что представители ОПЕК, включая генерального секретаря организации Мохаммеда Баркиндо, 16 марта встретились с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсоном, чтобы обсудить "чрезвычайные времена" для энергорынка. И, как сообщает один из собеседников агентства, обеспокоенность группы была доведена до сведения ЕС. "Они очень хорошо информированы", — сказал один из источников.

Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.