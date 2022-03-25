МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу утром в свете ослабления опасений по поводу перебоев с поставками и дефицита сырья, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры предупредили о скачке нефтяных цен выше $200 за баррель

По состоянию на 8.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4%, до 118,55 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 111,81 доллара.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается снижение цен на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза в итоге не смогли договориться о бойкоте российской нефти.

Кроме того, влияние оказали новости о возможном частичном возобновлении экспорта из Казахстана через причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые недавно были повреждены в результате шторма.