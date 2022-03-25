АЛМА-АТА, 25 мар — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в пятницу может возобновить отгрузку нефти на первом выносном причальном устройстве, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, ремонт потребовался после сильного шторма в Черном море. Позже компания заявила, что из-за критических повреждений приостанавливает эксплуатацию еще одного выносного причала — ВПУ-2. В среду вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что прием нефти по КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться.

"На сегодняшнее утро есть информация, что ВПУ-1 все-таки заработает сегодня, подадут танкер. Это нас спасает от значительных потерь в добыче. Будем надеяться, что шторм уляжется и ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку. А по ВПУ-2 и ВПУ-3 в течение трех недель надеемся, что наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется", — сказал Акчулаков на брифинге в пятницу.

По его словам, крупные казахстанские месторождения нефти — Кашаган, Карачаганак и Тенгиз — в случае прекращения прокачки по КТК могут "несколько дней работать на резервуарный парк". "После чего, если затянется ситуация с ремонтом ВПУ в порту Новороссийск, это может привести к сокращению добычи на всех трех крупных наших месторождениях", — добавил он.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.

КТК по итогам прошлого года отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители — 53 миллиона тонн, еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 миллионов тонн нефти в год, а к 2023 году должна достичь 80 миллионов.