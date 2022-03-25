Рейтер: швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco уменьшает свою деятельность в РФ на фоне санкций
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco уменьшает свою деятельность после санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Швейцарское торговое подразделение российского энергетического гиганта "Лукойла" сократило операции после того, как нефтяная компания сократила приток капитала, чтобы гарантировать маржинальные требования почти на 1 миллиард долларов, после введения западных антироссийских санкций", — сообщает агентство со ссылкой на источники.
По словам трейдеров, которые приводит агентство, Litasco, которая перерабатывала более 3,6 миллиона баррелей в день, в настоящее время сосредоточена на отправке нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" и продаже нефтепродуктов.
Представитель Litasco в своем заявлении сообщил, что произошло "естественное временное сокращение корпоративной деятельности, чтобы убедиться в работоспособности в рамках достаточного пула ликвидности".
По словам источников, компания значительно сократила объемы торговли газом и электроэнергией, а также выбросы углекислого газа.
Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) — единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.
https://1prime.ru/oil/20220325/836492132.html