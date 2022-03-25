МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Швейцарский нефтетрейдер "Лукойла" Litasco уменьшает свою деятельность после санкций, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Лукойл" расширяет сеть заправок в Москве

"Швейцарское торговое подразделение российского энергетического гиганта "Лукойла" сократило операции после того, как нефтяная компания сократила приток капитала, чтобы гарантировать маржинальные требования почти на 1 миллиард долларов, после введения западных антироссийских санкций", — сообщает агентство со ссылкой на источники.

По словам трейдеров, которые приводит агентство, Litasco, которая перерабатывала более 3,6 миллиона баррелей в день, в настоящее время сосредоточена на отправке нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" и продаже нефтепродуктов.

Представитель Litasco в своем заявлении сообщил, что произошло "естественное временное сокращение корпоративной деятельности, чтобы убедиться в работоспособности в рамках достаточного пула ликвидности".

По словам источников, компания значительно сократила объемы торговли газом и электроэнергией, а также выбросы углекислого газа.

Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) — единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все ее поставки и трейдинговые операции за рубежом. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Казахстане и других странах.