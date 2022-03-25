АЛМА-АТА, 25 мар — ПРАЙМ. Казахстан может найти альтернативные маршруты для 16 миллионов тонн нефти из 53 миллионов тонн сырья, транспортируемого республикой в год через нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, ремонт потребовался после сильного шторма в Черном море. Позже компания заявила, что из-за критических повреждений приостанавливает эксплуатацию еще одного выносного причала — ВПУ-2. В среду вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что прием нефти по КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться.

"Чуть более 16 миллионов тонн в годовом выражении по альтернативным маршрутам мы можем перенаправить", — сказал министр на брифинге в пятницу. Акчулаков с сожалением констатировал, что существующие альтернативные маршруты "не могут перекрыть весь объем экспорта в случае полной остановки КТК". Он напомнил, что по КТК прокачивается 53-54 миллиона тонн нефти из 68 миллионов тонн, экспортируемых республикой.

"Развитие остальных маршрутов у нас возможно в полном объеме, но это потребует очень большого времени, связанного с тем, что придется принимать технические решения, в том числе, может быть, строить новые трубы", — добавил он.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.

КТК по итогам прошлого года отгрузил через свой морской терминал в Черном море 60,7 миллиона тонн нефти. Большую часть поставили казахстанские грузоотправители — 53 миллиона тонн, еще 7,7 миллиона тонн поступило с территории России. Пропускная способность нефтепровода КТК на данный момент составляет 67 миллионов тонн нефти в год, а к 2023 году должна достичь 80 миллионов.