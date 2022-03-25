МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем в свете ослабления опасений по поводу возникновения ее дефицита, свидетельствуют данные торгов. Блумберг сообщил о приостановке приема нефти в КТК

По состоянию на 13.28 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,18%, до 118,81 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 111,5 доллара.

Цены на нефть снижаются в пятницу днем, поскольку при обсуждении новых ограничений в отношении России мировые лидеры не упомянули о новых санкциях на российское "черное золото".

"Члены НАТО сейчас не упускают возможности усилить давление на Россию, однако им потребуется время, прежде чем придется прибегнуть к нефтяному эмбарго в отношении РФ", — заявил газете Wall Street Journal аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).