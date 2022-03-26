МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. США осуждают последнее нападение представителей движения "Ансар Алла" (хуситов) на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, призывают их к сотрудничеству с ООН в целях деэскалации конфликта в Йемене, заявил в пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Саудовская Аравия сообщила о нападении на объекты энергетики

"Мы осуждаем атаки хуситов на гражданскую инфраструктуру, которые были совершены сегодня утром. Неспровоцированные нападения хуситов на нефтехранилища Saudi Aramco в Джидде, а также атаки на гражданские объекты в Джизане, Наджране и Дахране являются террористическими атаками, которые преследуют цель продлить страдания йеменского народа", — говорится в письменном заявлении Салливана.

Представитель Белого дома подчеркнул, что настало время "положить конец этой войне и страданиями народа Йемена", однако это возможно лишь в том случае, если хуситы проявят желание сотрудничать с ООН над "поэтапной деэскалацией конфликта".

"США полностью поддерживают данные усилия, а также своих партнеров в регионе перед лицом нападений хуситов. Мы призываем мировое сообщество сделать то же самое", — добавил Салливан.

Ранее минэнерго королевства заявило, что оно не будет нести никакой ответственности за какой-либо дефицит поставок нефти на мировые рынки в свете непрекращающихся диверсионных атак на ее нефтяные объекты со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев-хуситов.

По его словам, эти террористические атаки нацелены не только на королевство, но и на дестабилизацию безопасности и стабильности энергопоставок в мире и тем самым негативно влияют на мировую экономику, особенно в тех сложных обстоятельствах, в которых сейчас находятся мир и энергорынки.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии, которая воюет в Йемене на стороне международно признанного правительства.