МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила о приостановке всех инвестиций в России на фоне спецоперации на Украине. Канада расширит запреты на экспорт товаров и технологий в Россию

"Calfrac Well Services объявляет о приостановке любых инвестиций в Российской Федерации, так как компания выполняет свои договорные обязательства в строгом соответствии со всеми применимыми законами и санкциями", — говорится в заявлении на сайте компании.

Компания заявила, что отменила все планируемые поставки оборудования и запасных частей в Россию из-за ситуации на Украине.

Ранее крупные нефтесервисные компании Schlumberger, Halliburton и Baker Hughes также объявили о приостановке новых инвестиций для своей деятельности в России. Вице-премьер России Александр Новак после этого заявил, что правительство будет следить за сохранением добычи нефти в стране.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.