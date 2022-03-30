ВАРШАВА, 30 мар — ПРАЙМ. Отказ от российской нефти будет Польше дорого стоить, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Последние трепыхания Европы: экономику готовят к коллапсу

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша к концу года полностью откажется от импорта нефти из России. При этом крупнейший польский топливный концерн ORLEN имеет несколько контрактов на поставку российской нефти, по крайней мере один из которых действует до 2024 года.

"Такого рода резкая смена (поставщиков – ред.) должна будет дорого стоить", — сказал Наимский в эфире Польского радио, отметив, что финансовые потери "на данный момент трудно определить".

"Это издержки, которые мы решаем понести, потому что идет война на Украине", — сказал он. По словам Наимского, отказ от российских энергоресурсов "является очевидным ударом по российской экономике". Он выразил надежду, что этот удар будет "достаточно ощутимым, чтобы заставить задуматься российских политиков, которые эту войну ведут".

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше.

В свою очередь председатель правления ORLEN Даниель Обайтек заявил, что его компания с начала российской спецоперации на Украине не осуществляет спотовых закупок российской нефти. По его словам, концерн имеет "обширную базу поставщиков в Европе и за ее пределами". "Мы привезли и исследовали на нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих группе ORLEN около 100 видов нефти из-за пределов России. Поэтому в момент отказа от поставок с востока мы сохраним стабильное снабжение нефтью не только Польши, но и всей Центральной и Восточной Европы",- заявил Обайтек.