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2022
https://1prime.ru/oil/20220331/836550276.html
Нигерия предложила свою нефть взамен российской
Нефть
Новости
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Нигерия готова заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, если возникнет такой запрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху. Он... ПРАЙМ, 31.03.2022
нефть, энергетика, новости, нигерия, россия, нефть, сделка опек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Нигерия готова заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, если возникнет такой запрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.
Он подчеркнул, что Нигерия не заинтересована в росте цен на "черное золото", поэтому делает все для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.
"Рост цен на нефть — это палка о двух концах… Никто не хочет, чтобы экономика пострадала", — отметил Абдуллахи Шеху.
"Наш принцип заключается в том, что природные ресурсы — это дар Бога, поэтому мы не должны их использовать в качестве оружия и инструмента манипуляции", — подчеркнул посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.