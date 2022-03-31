МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Нигерия готова заменить российскую нефть на рынке в рамках своей квоты по сделке ОПЕК+, если возникнет такой запрос, заявил РИА Новости посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху. Нигерия поддержала идею России продавать газ за рубли

Он подчеркнул, что Нигерия не заинтересована в росте цен на "черное золото", поэтому делает все для поддержания стабильности на мировом рынке нефти.

"Рост цен на нефть — это палка о двух концах… Никто не хочет, чтобы экономика пострадала", — отметил Абдуллахи Шеху.

"Наш принцип заключается в том, что природные ресурсы — это дар Бога, поэтому мы не должны их использовать в качестве оружия и инструмента манипуляции", — подчеркнул посол.

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