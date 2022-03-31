МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают падать, несколько ускорив темпы по сравнению с утренними значениями, поскольку инвесторы продолжают оценивают возможность появления дополнительного предложения этого сырья на рынке со стороны США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 13.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 5,28%, до 105,54 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 4%. Стоимость майских фьючерсов на WTI в то же время увеличивается на 5,96%, до 101,42 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать сообщения о том, что администрация США, реагируя на высокие цены на бензин, изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует агентство Блумберг, выпуск нефти из резервов — это единственный способ "перебалансировки" нефтяного рынка. Однако эксперты также указывают, что резервные запасы ограничены.

Новости из США также приводят к тому, что именно американская марка, WTI, дешевеет несколько быстрее.