МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают падать, несколько ускорив темпы по сравнению с утренними значениями, поскольку инвесторы продолжают оценивают возможность появления дополнительного предложения этого сырья на рынке со стороны США, свидетельствуют данные торгов. Нигерия предложила свою нефть взамен российской

По состоянию на 13.32 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 5,28%, до 105,54 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 4%. Стоимость майских фьючерсов на WTI в то же время увеличивается на 5,96%, до 101,42 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать сообщения о том, что администрация США, реагируя на высокие цены на бензин, изучает возможность выделения из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует агентство Блумберг, выпуск нефти из резервов — это единственный способ "перебалансировки" нефтяного рынка. Однако эксперты также указывают, что резервные запасы ограничены.

Новости из США также приводят к тому, что именно американская марка, WTI, дешевеет несколько быстрее.