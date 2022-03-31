МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в мае продолжат плановый рост добычи нефти, увеличат ее на 432 тысячи баррелей в сутки, следующая встреча назначена на 5 мая, следует из коммюнике альянса по итогам прошедшего в четверг заседания. ОПЕК+ исключил данные МЭА из расчетов

"Подтвердить план по корректировке добычи и механизм ежемесячной корректировки, утвержденный на 19-м заседании ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение скорректировать общую добычу на 0,432 миллиона баррелей в сутки в мае 2022 года", — говорится в релизе.

Несмотря на текущую волатильность на рынке нефти, главам делегаций ОПЕК+ понадобилось всего 10 минут, чтобы принять решение по параметрам нефтяной сделки альянса на май, передает корреспондент РИА Новости. Встреча началось в 14.50 мск, а уже в 15.00 мск появилась первая информация об ее итогах.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа 2021 года альянс ежемесячно увеличивал производство на 400 тысяч баррелей в сутки. На март ограничения ОПЕК+ составляют 2,56 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 2,16 миллиона.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Из-за изменения базы отсчета с мая ежемесячный рост добычи по плану теперь составляет не 400 тысяч, а 432 тысячи баррелей в сутки.

Следующее заседание состоится 5 мая.