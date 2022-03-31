МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Россия в январе опустилась на последнее место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, поставив 138 тысяч баррелей этого сырья, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA). В США планируют высвободить "рекордный" объем нефти из резервов

В месячном выражении эти поставки упали более чем в 20 раз, с 2,792 миллиона баррелей в декабре.

Первое место по-прежнему занимает Канада, которая поставила в США 121,866 миллиона баррелей нефти. На втором месте оказалась Мексика, которая нарастила экспорт до 19,283 миллиона баррелей, на третьем осталась Саудовская Аравия (15,029 миллиона баррелей). На четвертом месте остался Ирак, нарастив поставки до 7,86 миллиона баррелей.

Вместе с этим по экспорту в США нефти и нефтепродуктов Россия осталась на четвертой строчке, сократив поставки почти на 30% — до 8,759 миллиона баррелей. Занимающая первую строчку Канада в январе сократила поставки на 5% — до 141,274 миллиона баррелей, Мексика – увеличила к декабрю на 18%, до 23,494 миллиона. Саудовская Аравия заняла третье место, за месяц нарастив поставки на 0,6% — до 17,139 миллиона баррелей.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов Соединенных Штатов в январе снизился на 5% — до 8,159 миллиона баррелей в сутки, а экспорт уменьшился на 9% — до 8,763 миллиона баррелей в сутки. Импорт только нефти в США в отчетном месяце снизился на 0,6% — до 6,383 миллиона баррелей в сутки, экспорт — уменьшился на 3%, до 3,347 миллиона баррелей в сутки.