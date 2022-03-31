МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили падение до 5-6%, рынки продолжают отыгрывать новости о планах США высвободить нефть из стратегического резерва, свидетельствуют данные торгов. Россия в январе заняла последнее место по экспорту нефти в США

По состоянию на 21.25 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 5,55%, до 105,25 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на WTI — на 6,56%, до 100,75 доллара.

Трейдеры в четверг продолжают отыгрывать заявление Белого дома о попытке смягчения ценового давления на бензин путем выделения из стратегических запасов примерно по 1 миллиону баррелей нефти ежедневно в течение нескольких месяцев.