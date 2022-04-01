МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Вашингтон предупредил Индию "о серьезных рисках", связанных с увеличением закупок нефти у России, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя администрации США.

В случае наращивания поставок сырья из РФ Индия может подвергнуться "большому риску, поскольку Вашингтон готовится усилить санкции против Москвы в связи с событиями на Украине", предостерегли в США.

По данным источника, Штаты не возражают, чтобы Индия покупала нефть у Москвы, но она должна делать это "по сниженным ценам и без значительного увеличения объемов по сравнению с предыдущими годами".

В противном случае, считают американские представители, Индии могут угрожать серьезные последствия.

Напомним, что нефтеперерабатывающие компании Индии с 24 февраля нарастили закупки нефти у РФ по сниженным ценам: