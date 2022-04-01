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https://1prime.ru/oil/20220401/836563319.html
США предостерегают Индию от покупки нефти у России
Нефть
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Вашингтон предупредил Индию "о серьезных рисках", связанных с увеличением закупок нефти у России, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя администрации США. В... ПРАЙМ, 01.04.2022
нефть, энергетика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Вашингтон предупредил Индию "о серьезных рисках", связанных с увеличением закупок нефти у России, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя администрации США.
В случае наращивания поставок сырья из РФ Индия может подвергнуться "большому риску, поскольку Вашингтон готовится усилить санкции против Москвы в связи с событиями на Украине", предостерегли в США.
По данным источника, Штаты не возражают, чтобы Индия покупала нефть у Москвы, но она должна делать это "по сниженным ценам и без значительного увеличения объемов по сравнению с предыдущими годами".
В противном случае, считают американские представители, Индии могут угрожать серьезные последствия.
Напомним, что нефтеперерабатывающие компании Индии с 24 февраля нарастили закупки нефти у РФ по сниженным ценам:
- за месяц они купили 13 миллионов баррелей
- за весь 2021 год Индия купила 16 миллионов баррелей.