2022-04-01T13:44:15+03:00
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2022
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CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров
Нефть
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Российские танкеры, которые перевозят нефть и нефтепродукты, все чаще отключают системы отслеживания маршрута и пропадают с радаров, пишет американское CNN. По мнению американских... ПРАЙМ, 01.04.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские танкеры, которые перевозят нефть и нефтепродукты, все чаще отключают системы отслеживания маршрута и пропадают с радаров, пишет американское CNN.
По мнению американских экспертов, это является способом обходить фактическое эмбарго, установившееся после начала спецоперации на Украине.
С момента начала спецоперации де-факто появилось эмбарго на российскую нефть. Нефтяные компании, торговые представительства, банки и грузоперевозчики одновременно пошли на попятную, отмечает Мэтт Иган в статье.
Однако сейчас появились признаки того, что нефть из России все равно интересна покупателям. По крайней мере, в тени, вдали от взглядов общественности.
"По мере развития событий на Украине, российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, всё чаще пропадают с радаров, отключая системы слежения AIS на несколько часов кряду. В прошлом власти США часто рассматривали такие действия как попытку обойти санкции", — переводит текст статьи ИноСМИ.