МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Российские танкеры, которые перевозят нефть и нефтепродукты, все чаще отключают системы отслеживания маршрута и пропадают с радаров, пишет американское CNN. Стало известно об угрозе нехватки дизельного топлива в Европе

По мнению американских экспертов, это является способом обходить фактическое эмбарго, установившееся после начала спецоперации на Украине.

С момента начала спецоперации де-факто появилось эмбарго на российскую нефть. Нефтяные компании, торговые представительства, банки и грузоперевозчики одновременно пошли на попятную, отмечает Мэтт Иган в статье.

Однако сейчас появились признаки того, что нефть из России все равно интересна покупателям. По крайней мере, в тени, вдали от взглядов общественности.

"По мере развития событий на Украине, российские танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты, всё чаще пропадают с радаров, отключая системы слежения AIS на несколько часов кряду. В прошлом власти США часто рассматривали такие действия как попытку обойти санкции", — переводит текст статьи ИноСМИ.