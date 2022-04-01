МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в марте 2022 года снизилась на 3,4% по отношению к февралю нынешнего года и выросла в 1,4 раза к марту прошлого года — до 89,05 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ. В ФРГ предрекли "страдания" из-за эмбарго на нефть и газ из России

"Средняя цена на нефть марки Urals в марте 2022 года сложилась в размере 89,05 доллара за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в марте 2021 года (63,62 долларов за баррель)", — говорится в сообщении ведомства.

При этом в феврале марка Urals стоила в среднем 92,15 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2022 года сложилась в размере 88,95 доллара за баррель против 59,8 доллара за аналогичный период 2021 года.