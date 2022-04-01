МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в первый день апреля слабо колеблются и не демонстрируют единой динамики по основным маркам после сильного падения накануне, свидетельствуют данные торгов. CNN: российские нефтяные танкеры исчезают с радаров

По состоянию на 13.52 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,06%, до 104,77 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — снижается на 0,28%, до 100 долларов.

Нефтяные котировки достигли некоторого успокоения после сильного падения в четверг по причине того, что президент США Джо Байден в ожидании перебоев с поставками нефти объявил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей этого сырья в течение полугода.

На этой новости стоимость нефти упала на 5% (Brent), а американской марки WTI — на 7%.

Как сказал агентству Блумберг аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), такое решение должно ослабить острую нехватку предложения на рынке, что и стало одной из причин резкого скачка цен на сырье.