МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Текущая волатильность добычи нефти в России есть, но она связана с перереструктуризацией рынка в нынешней ситуации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. США заявили о серьезном дефиците нефти на рынке

"Сейчас такая серьезная обстановка перереструктуризации с учетом ситуации, складывающейся на рынке, логистики, вопросов, касающихся финансирования. Поэтому, безусловно, есть какая-то волатильность", — ответил Новак на вопрос о снижении добычи нефти в РФ.

Кроме того, вице-премьер рассказал, почему ОПЕК+ исключил из расчетов Международное энергетическое агентство (МЭА). По его словам, решение связано с необъективностью организации: её заявления говорят об определенных установках при анализе рынка.