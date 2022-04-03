БЕРЛИН, 3 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выразил недовольство позицией немецкого правительства относительно России и Украины. Немцам грозит обнищание из-за событий на Украине

По его мнению, Берлин мог бы поставлять Киеву больше оружия, а также выступить за введение эмбарго на российскую нефть. Германия и Франция слишком расположены к Москве, и это имеет негативные последствия, подчеркнул он.

Политик отметил в беседе с изданием Welt, что прибыль России от экспорта нефти превышает поступления от продажи газа в 4-5 раз. При этом Европе было бы гораздо проще найти замену российской нефти, чем искать новый источник поставок газа.

Вице-премьер призвал прекратить поддерживать РФ "миллиардными платежами" за покупку энергоносителей и подчеркнул, что это "недопустимо с политической и нравственной точек зрения".

"Нужно положить этому конец, Германия должна наконец занять однозначную позицию", — заявил Качиньский.

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