МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Комсомольская правда". В США раскрыли правду о том, почему Байден помогает Украине

"США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости", — отметил Попов.

Европе следует ждать от США других подобных "сюрпризов", полагает замсекретаря Совбеза РФ. Он подчеркнул, что "европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет".