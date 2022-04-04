МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ.Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены. Об этом рассказал министр финансов страны Винсент ван Петегем журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы, приезды на которую транслируются службами Еврокомиссии.
"Я думаю, что мы должны посмотреть, что предложит Еврокомиссия. Однако для моей страны, Бельгии, мы определенно не будем против такой меры", — ответил он на вопрос, нужно ли, чтобы новый пакет санкций ЕС включал российскую нефть.
Министр также добавил, что ЕС стоит ускорить процесс формирования пятого пакета санкций против России.
https://1prime.ru/oil/20220404/836584034.html
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