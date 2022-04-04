МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ.Бельгия не будет выступать против санкций, касающихся российской нефти, если они будут предложены. Об этом рассказал министр финансов страны Винсент ван Петегем журналистам в Люксембурге перед началом встречи Еврогруппы, приезды на которую транслируются службами Еврокомиссии. В США ожидают, что антироссийские санкции приведут к росту цен

"Я думаю, что мы должны посмотреть, что предложит Еврокомиссия. Однако для моей страны, Бельгии, мы определенно не будем против такой меры", — ответил он на вопрос, нужно ли, чтобы новый пакет санкций ЕС включал российскую нефть.

Министр также добавил, что ЕС стоит ускорить процесс формирования пятого пакета санкций против России.