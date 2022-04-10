МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российская нефть потечет в Южную Азию: Индия уже закупила три миллиона баррелей нефти Urals, Москва обсуждает возможности поставок в другие страны региона, пишет обозреватель РИА Новости. Что ждет рынок нефти на следующей неделе

Несмотря на то, что Индия закупает "черное золото" у РФ со скидкой, Россия готова наращивать экспорт в эту страну. Вместе с тем страны не уточняют, о каких объемах идет речь. По данным Bloomberg, "Роснефть" подпишет контракт с индийской нефтегазовой корпорацией IndianOil минимум на 15 миллионов баррелей в год.

Интерес к российскому топливу проявляет и Индонезия. Директор индонезийской нефтегазовой госкомпании PT Pertamina Нике Видьявати считает, что сделка с РФ будет выгодной. "Есть возможность купить сырую нефть по хорошей цене", — говорит он.

Компания Vortexa отмечает рост экспорта нефти из РФ в Азию в марте на 220 тысяч баррелей в сутки, при этом поставки в Европу сократились на 280 тысяч баррелей.

"Похоже, Азия станет главным рынком для российской нефти, которая раньше шла в Европу", — считает эксперт по глобальной энергетике Дэниэл Ергин.

Автор отмечает, что в прошлом году на Азию приходилось лишь 5% от общего объема российского импорта нефти. "В новой реальности цифры, вероятно, значительно увеличатся", — пишет он.