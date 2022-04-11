МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза все еще не выработали единой позиции относительно вопроса отказа от российской нефти, пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС. СМИ: в Евросоюзе возник "бунт" из-за идеи эмбарго на российский газ

По данным источника, некоторые члены ЕС, которых он не назвал, не желают отказываться от импорта российских энергоносителей, так как это для них "технически и политически сложный вопрос". По причине отсутствия единства вопрос о нефтяном эмбарго не будет вынесен на повестку дня на предстоящей в понедельник встрече глав МИД ЕС в Люксембурге, его обсудят неформально, добавляет издание.

Как отмечает Financial Times, помимо Венгрии, которая не поддерживает запрет импорта российской нефти, есть другие европейские страны, чьи политики считают, что подобные меры приведут к еще большему росту цен на энергоносители, которые в марте выросли на 45% по сравнению с предыдущим годом. Европейские чиновники высказывали идеи введения тарифов на российскую нефть взамен запрета на ее импорт, отмечает газета.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что продолжит совместно с внешнеполитической службой ЕС работу над новыми санкциями в отношении России, включая импорт нефти. В пятницу Совет ЕС утвердил пятый по счету пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Он предусматривает запрет на импорт российского угля, начиная с августа 2022 года, однако не затрагивает нефть и газ.