МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть заметно снижаются в понедельник утром, хотя марка Brent пока цепляется за отметку в 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы снижения спроса на этот вид сырья, прежде всего в Китае, свидетельствуют данные торгов. СМИ рассказали, куда потечет российская нефть

По состоянию на 8.17 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,28%, до 100,47 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 2,36%, до 95,94 доллара.

Очередные карантинные меры в Китае под флагом очередных мер борьбы с ковидом могут привести к дополнительным ограничительным мерам, которые могут заметно понизить спрос на нефть в стране — крупнейшем импортёре этого сырья.

Зарубежные СМИ обратили внимание на сложную ситуацию, складывающуюся в китайском Шанхае, который с конца марта находится в "локдауне". Газета Financial Times назвала изоляцию ведущего финансового центра Китая "самым большим испытанием" политики председателя КНР Си Цзиньпина по борьбе с вирусом, которая осуществляется посредством ограничений на передвижение, массового сбора анализов и централизованного карантина.

А издание Wall Street Journal пишет, что если раньше на карантин отправляли районами, то нынешний подход властей по своей строгости беспрецедентен, кроме того, он "требует больших человеческих жертв". А аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение также приводит газета, считает, что цены на нефть могут упасть еще на 3-5%, если не прекратится ввод таких ограничительных мер.

Кроме того, на нефтяные цены влияет укрепление доллара, курс которого утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам, таким как иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 99,91 пункта. Так, нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.