МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Американское издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники пишет, что для некоторых стран Евросоюза отказ от поставок российской нефти будет сложным "технически и политически". Global Times: восстановление рубля раскрыло невозможность деглобализации

В ЕС эмбарго на российскую нефть обсуждают как минимум с конца марта этого года, однако в последний — пятый пакет санкций — эта мера не вошла. Часть стран Евросоюза выступают против эмбарго на поставки нефти из России.

По словам собеседника издания, который не назвал эти страны, от более зависимых от российского сырья игроков отказ от этой нефти будет сложным "в техническом и политическом плане".

Как сообщало агентство Reuters в марте, в рамках подготовки пятого пакета антироссийских санкций обсуждалось в том числе эмбарго на нефть. На этом настаивали страны Балтии, против выступала Германия — крупнейший в Евросоюзе покупатель российской нефти.