МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают снижаться в ожидании уменьшения спроса из-за очередных ограничительных ковидных мер в Китае, сорт Brent уже дешевле 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. FT: у Евросоюза нет консенсуса по запрету на нефть из России

По состоянию на 14.03 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,9%, до 99,79 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 3,38%, до 94,95 доллара.

Цена марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель впервые с 17 марта, а WTI — ниже 95 долларов с 16 марта. Утром темп снижения этих цен чуть превышал 2%.

На рынки вернулись опасения, вызванные новым распространением коронавируса в Китае — одном из крупнейших импортеров нефти. Введение очередных карантинных мер может привести к заметному снижению спроса на сырьё там.

"Ограничения, уменьшающие спрос на нефть во второй по величине стране-потребителе в мире, могут сохраниться на протяжении долгого времени", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank.