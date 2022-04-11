МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Падение мировых цен на нефть ускорилось до 5% в понедельник днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.08 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4%, до 98,32 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 4,67%, до 93,67 доллара. Минутами ранее оба показателя опускались более чем на 5%.
В ходе торгов стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, Brent опускалась ниже 98 впервые с 16 марта.
https://1prime.ru/oil/20220411/836637732.html
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