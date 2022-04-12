МОСКВА, 12 апр- Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки нефти в понедельник снижаются. Цены на международный маркерный сорт Brent опустились ниже 100 долларов за баррель, поскольку опасения относительно спроса усиливаются из-за локдаунов в Китае. Нефть дешевеет на 4% на опасениях за спрос

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 3,97 долларов, или на 4%, до 94,29 долларов за баррель, самого низкого уровня с 25 декабря. Ранее котировки снизились по итогам двух недель кряду.

Июньские фьючерсы на Brent подешевели примерно на 4,30 доллара, или на 4,2%, до 98,48 доллара за баррель. По итогам прошлой недели цены на Brent снизились на 1,5%, а за последние две недели они упали на 14,8%.

Майские фьючерсы на бензин подешевели на 4,1% до 3,003 доллара за галлон, а майские контракты на печное топливо снизились в цене на 1,5% до 3,268 доллара за галлон.

Майские фьючерсы на природный газ выросли на 5,8%, до 6,643 доллара за млн БТЕ. Торги этими контрактами завершили сессию на самом высоком уровне с декабря 2008 года.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Волатильность на рынке нефти усилилась с момента начала военной операции России на Украине в конце февраля. В начале марта котировки WTI ненадолго превысили 130 долларов, а цены на Brent приблизились к 140 долларам. При этом 23 февраля, накануне ввода войск России на Украину, самые активно торгующиеся контракты на WTI и Brent закрылись по 92,10 доллара за баррель и 94,05 доллара за баррель соответственно.

В последние недели цены на нефть снизились, поскольку США объявили о высвобождении 180 млн баррелей нефти из стратегических резервов в ближайшие шесть месяцев. Кроме того, другие члены Международного энергетического агентства (IEA) реализуют еще 60 млн баррелей.

По словам аналитиков, локдаун в Шанхае, крупнейшем городе КНР с населением более 25 млн человек, который является и финансовым центром, также способствовал снижению цен на нефть.

"Ситуация с COVID в Китае вызывает все большее беспокойство, и похоже, что локдаунам, которые мы наблюдаем, не видно конца", — отмечается в записке Уоррена Паттерсона, возглавляющего направление сырьевой стратегии ING.

"Очевидно, что увеличение числа случаев заражения и строгое соблюдение ограничений создает дополнительный риск снижения спроса на нефть в Китае. Ослабление внутреннего спроса предполагает, что мы должны увидеть сокращения объемов переработки на НПЗ", в то время как существует также потенциал для увеличения экспорта нефтепродуктов из Китая в краткосрочной перспективе, уточнил Паттерсон. "Это меняет картину, учитывая, что до локдаунов были сообщения о том, что власти просили государственные нефтеперерабатывающие компании не экспортировать дизельное топливо или бензин в апреле из-за неопределенности в связи с конфликтом на Украине", — добавил эксперт.

Фьючерсы на природный газ продолжили ралли после подорожания почти на 10% по итогам прошлой недели. Сессию четверга котировки завершили на максимуме с декабря 2008 года.

"Погода остается главным фактором роста цен, поскольку зима отказывается ослабить свою хватку в 2022 году", — отмечается в записке Кристин Редмонд, аналитика по сырьевым товарам компании Schneider Electric.

Краткосрочные прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований США предусматривают более низкие, чем обычно, температуры воздуха почти на всей территории США до 24 апреля, и это, "как ожидается, сохранит некоторое постоянство спроса на отопление и сократит поступления в хранилища в этот период", — уточнила она.

— Авторы William Watts, Myra P. Saefong; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ