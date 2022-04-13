МОСКВА, 13 апр — Dow Jones/ПРАЙМ. Во вторник цены на нефть в США прибавили более чем 6%. В то же время котировки международного маркерного сорта закрылись на самом высоком уровне за неделю, поскольку власти Китая ослабили карантинные меры. Глава Минэнерго допустил значительное повышение цен на нефть

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 6,31 доллара, или на 6,7%, по 100,60 доллара за баррель после снижения на 4% в понедельник.

Июньские фьючерсы на Brent выросли в цене на 6,31 доллара, или на 6,7%, до 100,60 доллара. В понедельник цены на этот сорт нефти завершили торги ниже 100 долларов впервые с 16 марта.

Майские фьючерсы на природный газ подорожали на 0,6% до 6,68 доллара за млн БТЕ.

Майские фьючерсы на бензин прибавили 5% до 3,154 доллара за галлон. Майские фьючерсы на печное топливо выросли на 6% до 3,464 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Недавнее снижение цен на нефть, а по итогам пятницы оно длилось вторую неделю подряд, отчасти связано с локдауном в Шанхае. В 25-миллионном мегаполисе ввели жесткие антикоронавирусные ограничения. Меры были настолько жесткими, что некоторые жители столкнулись с нехваткой еды и лекарств.

Власти Шанхая во вторник объявили о смягчении ограничений в районах, где за последние две недели не было зарегистрировано новых случаев заражения. Запрет на перемещения для жителей этих районов снят, однако собираться группами еще не разрешается. Всем остальным предписано находиться в своих непосредственных районах проживания.

Эти новости ослабили опасения по поводу спроса на нефть в Китае, улучшив настроения на рынке, отметил Стивен Иннес, партнер SPI Asset Management.

Тем не менее быки на рынке нефти надеются, что дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае не произойдет, добавил эксперт.

ОПЕК во вторник понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 500 000 баррелей в день до 3,7 млн баррелей в день. Пересмотр этой оценки в сторону понижения в основном отражает ухудшение прогноза картеля по росту мировой экономики в 2022 году, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Между тем одним из факторов недавнего отката цен на нефть считается скоординированная реализация нефти из стратегических резервов США и других стран.

Администрация Джо Байдена планирует разрешить продавать бензин с более высоким содержанием этанола летом. Эти меры могут помочь сдержать рост цен на топливо, говорят высокопоставленные чиновники администрации. Продажа бензина с добавлением 15% этанола может быть разрешена с 1 июня по 15 сентября. Обычно в этот период разрешается продажа бензина с содержанием лишь 10% этанола для снижения загазованности.

Котировки природного газа держатся около 13-летнего максимума, поскольку в регионах "на севере США и на юге Канады сохраняется зимняя погода", говорит Винисиус Романо, старший аналитик Rystad Energy.

"На фоне возросшего внутреннего потребления и увеличения экспортного спроса со стороны Европы объем запасов газа в США остается ниже средних значений для текущего времени года, из-за чего цены получают поддержку", — добавил эксперт.

— Авторы Myra P. Saefong и William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ